Ex-Presidente do Brasil defendeu alianças políticas amplas e um programa claro de combate às políticas de Bolsonaro.

Por Lusa | 17:46

A ex-presidente brasileira Dilma Rousseff prometeu em Buenos Aires esta segunda-feira uma "aliança até com o diabo" para combater o governo de Jair Bolsonaro, que classificou de "neofascista".



No Fórum do Pensamento Crítico, em Buenos Aires, Rousseff defendeu alianças políticas amplas e um programa claro de combate às políticas de Bolsonaro.

"Faremos aliança até com o diabo para combatê-los", prometeu Rousseff na cerimónia de abertura do encontro que juntou dirigentes da esquerda de vários países.