Dinamarca encerra restauração, escolas e locais de lazer em quase todo o país devido à Covid-19

O Governo dinamarquês anunciou esta segunda-feira o encerramento, a partir de 09 de dezembro, das escolas a partir do 5.º ano, restaurante e bares em 38 cidades, incluindo as três maiores do país, devido ao aumento de casos de covid-19.

Os alunos do ensino secundário e superior vão ter de recorrer ao ensino à distância, enquanto as creches e as escolas até ao 5.º ano de escolaridade não vão ser afetadas pelas restrições, que vigoram até 03 de janeiro.

Restaurantes, bares e cafés vão fechar, embora possam fazer entregas ao domicílio, assim como os teatros, cinemas, ginásios e instalações desportivos, exceto para desportos profissionais.