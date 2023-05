Dinamarca inicia em junho formação de pilotos ucranianos em caças F-16

A Dinamarca espera iniciar no final do próximo mês a formação de pilotos ucranianos em aviões de combate F-16, num processo que durará cerca de meio ano, e com o qual também já se comprometeram vários países aliados de Kiev.

"A minha expectativa é que até ao final de junho tenhamos acertado as formalidades e espero que possamos começar a formação e (...) provavelmente será um esforço que levará até seis meses antes de termos as infraestruturas prontas e os F-16 poderem voar na Ucrânia", disse o ministro da Defesa dinamarquês, Troels Lund Poulsen.

Falando a jornalistas dinamarqueses antes de uma reunião de ministros europeus em Bruxelas, Poulsen confessou que não acredita que a discussão sobre doação de caças F-16 ao regime de Kiev comece antes do fim do verão.