Dinamarca reabre centros comerciais na segunda-feira e escolas e restaurantes em 18 de maio

A Dinamarca vai reabrir os centros comerciais a partir de segunda-feira, e as escolas e restaurantes em 18 de maio, anunciaram hoje as autoridades do país escandinavo.

Esta reabertura será acompanhada de uma série de indicações sanitárias, incluindo a respeito de uma distância de dois metros entre as pessoas.

"Foi sobretudo por termos seguido os conselhos das autoridades sanitárias de manter as nossas distâncias e de nos desinfetarmos que podemos agora abrir de forma séria", congratulou-se a primeira-ministra, Mette Frederiksen, em conferência de imprensa.

Os futebolistas profissionais poderão retomar os trabalhos no imediato, disse.

As bibliotecas e as atividades associativas, em particular desportivas, no exterior, serão de novo autorizadas a partir de 18 de maio, a data em que também vão ser reabertos os locais de culto.

Em meados de março, a Dinamarca optou por um regime de semi-confinamento com o objetivo de travar a propagação do novo coronavírus.

O país aliviou de seguida diversas restrições, com o reinício da atividade nas creches e ensino primário. De seguida, foi retomada a atividade do pequeno comércio, incluindo cabeleireiros, lojas de tatuagem e escolas de condução.

As fronteiras vão permanecer encerradas à entrada de estrangeiros após a aplicação da medida em 14 de março, mas aguarda-se para 01 de junho uma decisão sobre a sua reabertura.

Os dados oficiais indicam que a Dinamarca registou desde o início da pandemia 10.281 casos, incluindo 514 óbitos.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 263 mil mortos e infetou cerca de 3,7 milhões de pessoas em 195 países e territórios.

Mais de um 1,1 milhões de doentes foram considerados curados.

Os Estados Unidos são o país com mais mortos (73.431) e mais casos de infeção confirmados (mais de 1,2 milhões).

Seguem-se o Reino Unido (30.615 mortos, mais de 206 mil casos) Itália (29.958 mortos, perto de 216 mil casos), Espanha (26.070 mortos, mais de 221 mil casos) e França (25.809 mortos, mais de 174 mil casos).

Por regiões, a Europa soma mais de 150 mil mortos (mais de 1,6 milhões de casos), Estados Unidos e Canadá mais de 77 mil mortos (mais de 1,2 milhões de casos), América Latina e Caribe mais de 16 mil mortos (mais de 302 mil casos), Ásia 9.962 mortos (mais de 267 mil casos), Médio Oriente com 7.314 mortos (mais de 202 mil casos), África mais de 2.007 mortos (mais de 51 mil casos) e Oceânia 125 mortos (mais de 8.200 casos).