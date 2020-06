Dinamarca reabre fronteiras aos países da UE com duas exceções. Portugal é uma delas

A Dinamarca vai reabrir fronteiras aos países da UE e autorizar a entrada de cidadãos europeus a partir do dia 27 de junho, no entanto, Portugal não está incluido na lista.O anúncio foi feito pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, que especificou que o país só vai abrir as 'portas' aos países que registem menos de 20 casos por 100 mil habitantes, por semana. Também a Suécia está incluída nessas exceções.Portugal contabiliza no total 1523 mortes e 37.672 casos de Covid-19 em Portugal. Esta sexta-feira foram registados novos 417 casos de infeção em todo o País.