Dinamarca retira vacina da AstraZeneca do plano de vacinação contra a Covid-19

A Dinamarca decidiu retirar por completo a vacina da AstraZeneca do plano de vacinação na sequência das várias notícias sobre efeitos adversos identificados tais como coágulos sanguíneos e eventos tromboembólicos.



A decisão provocará um atraso no plano de vacinação do país. A EMA (agência Europeia de Medicamentos) disse na semana passada que encontrou uma possível ligação entre a vacina e casos muito raros de coágulo sanguíneo, mas ressalvou que o risco de morte por Covid-19 é "muito maior" do que o risco de mortalidade por efeitos colaterais raros.





A Dinamarca, o primeiro país a suspender inicialmente o uso da vacina em março por questões de segurança, também colocou a vacina da Johnson & Johnson em pausa enquanto se aguarda novas investigações sobre uma possível ligação com casos raros de coágulo sanguíneo.