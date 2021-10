Dinamarquês e radicalizado: O autor do ataque mortal com arco e flecha na Noruega

Dinamarquês de 37 anos e muçulmano convertido que já tinha sido sinalizado como radicalizado. É este o perfil do autor do ataque que se revelou fatal para cinco pessoas na cidade norueguesa de Kongsberg.O homicida usou um arco e flecha para assassinar cinco pessoas, tendo ferido outras duas. Segundo o chefe da polícia, Ole B. Saeverud, este homem era um velho conhecido das autoridades e "havia a preocupação de que se tivesse radicalizado".As motivações do brutal crime estão ainda por explicar. O ataque aconteceu a 68 quilómetros de Oslo, capital da Noruega.Em cima da mesa está a possibilidade do crime ser considerado um ato de terrorismo. "Dada a forma como as coisas se desenrolaram, é natural avaliar se este é um ataque terrorista", referiu o chefe da polícia Oyvind Aas. O detido não foi ainda interrogado pelas autoridades, que consideram ser "cedo para dizer quais os motivos" que levaram ao crime.Os ataques levaram a uma rápida reação da polícia na Noruega. Os polícias, que normalmente andam desarmados na via pública, receberam de imediato ordem para portarem armas de fogo quando necessário.A diretoria da polícia norueguesa considerou a medida por "precaução extra". A polícia não tem, até agora, indicação de que haja "uma mudança no nível de ameaça nacional".Fez em julho passado 10 anos do horrendo crime perpetuado por Anders Behring Breivik em Oslo e na ilha de Utoya. Breivik ficou conhecido por ser o autor do maior ato de violência no país desde a Segunda Guerra Mundial.O terrorista, ligado à extrema direita, detonou uma bomba em frente ao gabinete do primeiro-ministro, em Oslo, provocando de imediato a morte a oito pessoas. Depois, dirigiu-se para a ilha de Utoya vestido de polícia e disparou a matar num acampamento de jovens do Partido Trabalhista, provocando a morte a mais 69 pessoas, a maioria adolescentes.