Dinheiro da máfia russa apanhado em fundação do príncipe Carlos

Fundação recebeu vários donativos de rede de branqueamento usada por oligarcas para esconder dinheiro no ocidente.

Por Ricardo Ramos | 01:30

Uma fundação presidida pelo príncipe Carlos de Inglaterra recebeu vários donativos de uma rede de branqueamento de capitais usada pela máfia russa e alegadamente liderada por um oligarca próximo de Putin, revela uma investigação do consórcio Organized Crime and Corruption Reporting Project publicada pelo ‘The Guardian’.



O consórcio investigou mais de 1,3 mil milhões de operações do banco de investimento Troika Dialog, que terá sido usado para canalizar mais de 4 mil milhões de euros de ‘dinheiro sujo’ russo para os EUA e a Europa entre 2004 e 2012 através de 70 sociedades offshore. Uma vez disfarçada a sua origem, o dinheiro era usado no ocidente para financiar o estilo de vida luxuoso de muitos oligarcas russos.



O banco Troika Dialog era liderado pelo financeiro arménio Ruben Vardanyan, considerado pela revista ‘Forbes’ como o 99º homem mais rico da Rússia.



Entre 2009 e 2011, Vardanyan doou um total de 176 mil euros à Fundação Príncipe Carlos para financiar a recuperação de património histórico e arquitetónico, que o herdeiro do trono britânico fez questão de agradecer com um jantar de gala em que o banqueiro arménio esteve presente.



A Fundação nega qualquer ilegalidade e diz que a origem dos donativos "foi devidamente investigada e não levantou alarme".