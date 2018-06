Diplomacia dos EUA fornece apoio ao plano de Marrocos para o Saara ocidental

Proposta foi anunciada esta sexta-feira por John Sullivan.

Por Lusa | 18:10

O número dois da diplomacia norte-americana, John Sullivan, forneceu esta sexta-feira em Rabat o seu apoio ao plano de autonomia "sério e credível" proposto por Marrocos para o Saara ocidental.

"É um plano sério, realista e credível, capaz de satisfazer as aspirações da população do Saara ocidental", declarou Sullivan durante uma conferência de imprensa conjunta com o seu homólogo Nasser Bourita, no âmbito de uma vista diplomática a Marrocos.

O apoio norte-americano aos planos de Rabat coincide com a presença do emissário da ONU para o Saara ocidental, Horst Koehler, num território designado por Marrocos "Províncias do sul do Reino" e que abrange dois terços da antiga colónia espanhola, com um estatuto ainda por solucionar.