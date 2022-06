Diplomacia russa protesta contra afirmações 'grosseiras' de Johnson

A embaixadora britânica em Moscovo foi convocada esta quinta-feira para o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Federação Russa para receber os protestos oficiais russos contra as afirmações "grosseiras" do primeiro-ministro Boris Johnson sobre o presidente Vladimir Putin.

Em comunicado, o Ministério adiantou que Deborah Bronnert recebeu um protesto "firme" contra "as afirmações abertamente grosseiras a respeito da Federação Russa, do seu dirigente, dos seus responsáveis, bem como do povo russo".

Depois de denunciar "uma retórica insultuosa inaceitável", a diplomacia russa sublinhou que "em uma sociedade polida, é costume apresentar desculpas por afirmações deste género".