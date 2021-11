Diplomata russo encontrado morto no exterior da embaixada da Rússia em Berlim

O cadáver de um diplomata russo foi encontrado em outubro no exterior da embaixada russa, no coração da capital alemã, confirmou esta sexta-feira um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Alemanha.

"O caso é conhecido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros", afirmou um porta-voz diplomático alemão numa conferência de imprensa, sem revelar mais pormenores.

A descoberta remonta a 19 de outubro, segundo o semanário Der Spiegel, que revelou a história: o homem caiu de um andar superior do edifício da embaixada na conhecida avenida Unter den Linden, perto da Porta de Brandemburgo, e as tentativas de reanimação falharam.