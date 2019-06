Direita e extrema-direita unem-se para governar Madrid

O candidato do Partido Popular (PP, direita) José Luis Martínez-Almeida foi este sábado eleito presidente da Câmara de Madrid devido a uma coligação com o Cidadãos (Cs, direita liberal) e o apoio da extrema-direita do Vox.

Três semanas depois das eleições municipais, e depois de intensas negociações, o candidato conservador foi eleito com o voto favorável de 30 conselheiros municipais, mais do que a maioria absoluta necessária.

Martínez-Almeida sucede no cargo a Manuela Carmena, uma antiga magistrada eleita em 2015 com o apoio dos socialistas do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE).