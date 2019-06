Diretor de escola católica detido em bar de strip durante visita de estudo

O diretor da escola católica Holy Family School, na cidade de Port Allen, no estado norte-americano do Luisiana, foi detido na passada quinta-feira após ter sido apanhado a sair de um bar de striptease, sem pagar a conta.Michael Comeau, de 47 anos, acompanhava os alunos do 8º e 9º ano durante uma visita de estudo.Segundo o canal de televisão WAFB, o diretor estava visivelmente embriagado e terá desrespeitado os sucessivos pedidos dos agentes de autoridade para que se afastasse do estalecimento.Aos meios de comunicação local, a diocese de Baton Rouge confirmou que o diretor já apresentou o seu pedido de demissão."A diocese de Baton Rouge confirma que Michael Comeau, diretor da Holy Family School em Port Allen, foi detido, na passada quinta-feira (dia 30 de maio), durante uma visita de estudo. O incidente aconteceu quando os alunos estavam nos seus quartos de hotel a arranjar-se para sair à noite, sob a supervisão dos adultos que acompanhavam os menores na viagem. O Sr. Comeau já apresentou o seu pedido de demissão. Em breve será nomeado um diretor interino para assumir o cargo", pode ler-se no comunicado.