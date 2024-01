Diretor de escola secundária no Iowa morre depois de proteger alunos durante tiroteio

Dan Marburger, o diretor de uma escola secundária no Iowa, EUA, morreu, este domingo, na sequência dos ferimentos sofridos durante um tiroteio naquele estabelecimento de ensino. A informação foi avançada pela família.Marburger, que era diretor da Perry High School desde 1995, foi alvejado enquanto tentava proteger os alunos."Estamos devastados com a notícia da morte de Dan Marburger. Ele colocou-se em perigo para proteger os alunos e acabou por dar a própria vida para os salvar. Será para sempre lembrado pelas suas ações altruístas e heroicas. Que descanse em paz", disse Kim Reynold, governadora do Estado do Iowa, citada pela ABC News.No dia 4 de janeiro, um jovem de 17 anos entrou na Perry High School com uma arma. Um rapaz morreu e várias pessoas ficaram feridas. Após cometer o crime, o atirador tirou a própria vida."Dan Marburger é mais do que o diretor da Perry High School. Dan é um marido, um pai, um avô, um filho, um irmão, um tio, um primo e um amigo que vive e respira para a sua família", escreveu a família.