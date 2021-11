Diretor de site de notícias morre no México após ser encontrado com ferimentos de bala

O diretor de um site de notícias em Acapulco, sul do México, morreu no hospital no domingo, dois dias após ter sido encontrado com ferimentos graves de bala, disseram as autoridades.

"Devo apresentar as minhas condolências à família do jornalista Alfredo Cardoso Echeverria, fundador do site de notícias Las Dos Costas, por esta infeliz perda", disse Evelyn Salgado, a governadora do estado de Guerrero, onde se localiza Acapulco.

Segundo os Repórteres sem Fronteiras (RSF), Cardoso, cuja família tinha recebido ameaças, foi raptado na quinta-feira por homens encapuçados que invadiram a sua casa.