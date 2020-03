Diretor do Centro de Coordenação de alertas e Emergências Sanitárias testa positivo ao coronavírus

O Diretor do Centro de Coordenação de Alertas e Emergências em Saúde do Ministério da Saúde, Fernando Simón, está a aguardar o resultado da segunda análise feita ao coronavírus após o primeiro teste ter dado positivo.Dessa forma, a conferência de imprensa onde são divulgados os dados epidemiológicos do contágio a nível nacional ocorrerá a partir, vão ser feitas a partir desta segunda-feira pela doutora María José Sierra , do centro de coordenação que fará, à semelhança de sábado, o balanço substituindo Simón. Recorde-se que esta segunda-feira registou-se uma redução da curva de contágio.Recorde-se que o diretor operacional da Guarda Civil, Laurentino Ceña, testou positivo. Simón deixou de estar presente nos balanços diários a partir deste sábado, devido aos sintomas que apresentava.