O diretor do FBI, Christopher Wray, admitiu terça-feira que a agência acredita que a pandemia de Covid-19 resultou de uma fuga no laboratório de investigação Wuhan, na China.“O FBI concluiu há já algum tempo que a pandemia teve, provavelmente, origem num incidente no laboratório de Wuhan”, disse Wray em entrevista à Fox News. O diretor do FBI recusou adiantar pormenores, alegando que a conclusão é baseada em “informações classificadas”, mas acusou a China de “fazer todos os possíveis para travar e ofuscar” os esforços dos EUA e outros países para investigar a origem da pandemia.