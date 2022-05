Diretor do Programa Alimentar Mundial diz que é altura de os multimilionários se chegarem à frente

O diretor do Programa Alimentar Mundial (PAM), David Beasley, disse na segunda-feira que esta "é a altura de os multimilionários se chegarem à frente", considerando o cenário de crescente insegurança alimentar.

A propósito, manifestou-se animado com sinais, que considerou "encorajadores", dados por Elon Musk e Jeff Bezos.

Beasley recordou a troca animada de mensagens com Musk em 2021, nas redes sociais, quando o fundador da Tesla desafiou os dirigentes do PAM a provarem-lhe como é que uma doação de seis mil milhões de dólares, pretendida pela agência da ONU, poderia resolver a fome no mundo.

Desde então, Beasley disse à AP, durante a reunião do Forum Económico Mundial, em Davos, que "Musk colocou seis mil milhões de dólares em uma fundação. Mas, enquanto todos pensaram que esse dinheiro tinha chegado a nós, não recebemos nada. Portanto, estou esperançoso".

Sobre Musk, o diretor do PAM adiantou: "Estamos a tentar todos os ângulos, inclusive 'Elon, precisamos a tua ajuda, irmão'".

Beasley avançou que esta mensagem é dirigia a todos os multimilionários, porque "o mundo está em sérios problemas. Isto não é retórica nem tretas [bullshit]. Cheguem-se à frente, porque o mundo precisa de vós".