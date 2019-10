Diretor do Serviço Social do Comércio do Brasil critica Bolsonaro por não assinar Prémio Camões

O diretor do Serviço Social do Comércio, no Brasil, Danilo Miranda, considerou hoje um absurdo e uma falta de sentido de Estado a eventual recusa de Bolsonaro em assinar o diploma do Prémio Camões, atribuído a Chico Buarque.

"É um absurdo total", afirmou Danilo Miranda, referindo-se à posição do Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, dando a entender que não assinará o diploma do Prémio Camões, concedido ao compositor e escritor Chico Buarque.

Questionado pela agência Lusa, Danilo Miranda, que há mais de três décadas preside ao Serviço Social do Comércio do Estado de S. Paulo (SESC), no Brasil, criticou Jair Bolsonaro por não reconhecer "Chico Buarque como um dos maiores artistas brasileiros na música e na literatura", considerando "um absurdo o Presidente não ter essa visão de estadista".