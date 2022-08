Diretor financeiro de Trump declara-se culpado de fraude fiscal

O diretor financeiro do negócio imobiliário e hoteleiro da Organização Trump, Allen Weisselberg, confessou-se culpado, esta quinta-feira, em Nova Iorque, nos EUA, das acusações de gerir um esquema de fuga aos impostos.



Weisselberg, que conheceu o ex-presidente norte americano enquanto trabalhava para o pai de Donald Trump, durante os anos 70, declarou-se culpado de todas as 15 acusações, que incluem conspiração, fraude fiscal, roubo e falsificação de registos comerciais, admitindo ainda uma fuga aos impostos no valor de quase dois milhões de dólares (um pouco mais de um milhão e novencentos mil euros) em rendimento.



Segundo avança a cadeia de televisão ABCNews, o valor não declarado ao Estado "era gasto em carros de luxo e propinas para escolas privadas para os netos".