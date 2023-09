Diretor-geral da BP renunciou ao cargo admitindo ter tido relações com colegas

O diretor-geral do gigante britânico de energia BP, Bernard Looney, renunciou ao cargo depois de aceitar não ter sido "totalmente transparente" nas declarações sobre relacionamentos com colegas no passado, disse esta terça-feira a empresa.

Bernard Looney assumiu o cargo em fevereiro de 2020, deixando agora, com efeitos imediatos, sendo substituído interinamente pelo diretor financeiro Murray Auchincloss, avançou a BP.

"A BP anuncia que Bernard Looney informou o grupo que se demite do cargo de diretor-geral com efeitos imediatos" depois de admitir "não ter sido completamente transparente", afirmou o grupo num comunicado de imprensa.

No comunicado, a gigante dos hidrocarbonetos indica que tomou conhecimento em maio de 2022 de "alegações (...) relacionadas com o comportamento de Looney relativamente a relações pessoais com colegas do grupo".

Foi lançada uma investigação interna, durante a qual o diretor-geral, de 53 anos, admitiu "um pequeno número de relações antigas com colegas antes de se tornar diretor-geral".

"Não foi observada nenhuma violação do código de conduta do grupo", especificou a petrolífera.

No entanto, "novas alegações de natureza semelhante" surgiram "recentemente" e " esta terça-feira Looney informou o grupo que reconhecia que não tinha sido totalmente transparente nas suas declarações anteriores".

"O grupo tem valores fortes e o conselho espera que todos dentro dele se comportem de acordo com esses valores. Espera-se que todos os gestores em particular atuem como exemplos e demonstrem bom senso para ganhar a confiança dos outros", refere ainda a BP.

De origem irlandesa, Bernard Looney entrou na BP como engenheiro em 1991 e ali passou toda a sua carreira, ocupando diversos cargos operacionais e de gestão em diversos países, incluindo Estados Unidos, Vietname e Reino Unido.