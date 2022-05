Diretora da secreta espanhola mostra autorizações para espiar 20 políticos independentistas

A chefe dos serviços secretos espanhóis, Paz Esteban, mostrou esta quinta-feira na sua comparência perante uma comissão do parlamento as autorizações judiciais que permitiram a espionagem de cerca de vinte políticos pró-independência da região da Catalunha.

Fontes consultadas pela agência espanhola Efe indicaram que Paz Esteban levou para essa comissão um grande número de documentos sobre as ações levadas a cabo pelo Centro Nacional de Inteligência (CNI), incluindo autorizações judiciais para estas ações que, no entanto, ficaram muito aquém das 65 pessoas espiadas que os partidos independentistas catalães denunciaram.

A diretora do CNI mostrou aos deputados, que fazem parte da Comissão das Despesas Reservadas, as autorizações com nomes e apelidos, apesar de estes não terem sido revelados.