Diretora de estilo da Vogue obrigada a pedir demissão após acusação de racismo

Donata Meirelles, da Vogue Brasil, está a ser acusada de recriar uma fotografia da altura do Brasil colonial.

15.02.19

A diretora de estilo da Vogue Brasil e socialite Donata Meirelles está a ser acusada de racismo depois de publicar uma fotografia polémica no Instagram.Na festa de aniversário de 50 anos de idade, Donata surge sentada numa cadeira que parece um trono ao lado de duas mulheres negras, com trajes baianos, o que lembrou a famosa imagem 'a senhora da família Costa Carvalho na liteira com dois escravos'.Muitos interpretaram também a fotografia como "a sinhá e suas mucamas".A indignação chegou às celebridades brasileiras, como Taís Araújo e a cantora Elza Soares, que publicaram o descontentamento nas redes sociais.

Taís Araújo começa por escrever que Donata é uma mulher conhece e gosta. "O que aconteceu, no entanto, considero um erro, pois a festa foi feita por pessoas que trabalham com imagem e sabem o poder que uma imagem tem. Não acredito que o desejo deles tenha sido retratar o Brasil Colônia, um período duro, mas uma imagem fala mais que mil palavras e dez mil desejos. As comparações são inevitáveis. O que aconteceu ali é o que o que ocorre nesse país construído sobre o racismo, corpos, suor, sangue e lágrimas negros. Esse sofrimento é tão naturalizado que fica difícil para as pessoas que não se identificam com as moças de pé ao lado da cadeira sentirem o que a população negra sente", diz a atriz.









Elza Soares, de 81 anos, fala sobre mais uma "'cutucada' na ferida aberta do Brasil Colônia". "Não faço juízo de valor sobre quem errou ou se teve intenção de errar. Faço um alerta! Quer ser elegante? Pense no quanto pode machucar o próximo, sua memória, os flagelos do seu povo, ao escolher um tema para 'enfeitar' um momento feliz da vida".









A polémica levou Donata a explicar também nas redes sociais que a festa de aniversário não era "temática". "Vale também esclarecer: nas fotos publicadas, a cadeira não era uma cadeira de Sinhá, e sim de candomblé, e as roupas não eram de mucama, mas trajes de baiana de festa. Ainda assim, se causamos uma impressão diferente dessa, peço desculpas", escreveu.



A edição brasileira da 'Vogue' também emitiu uma nota. "Em relação às manifestações referentes à festa de 50 anos de Donata Meirelles, a 'Vogue Brasil' lamenta profundamente o ocorrido e espera que o debate gerado sirva de aprendizado", lê-se.









Entretanto, Donata pediu demissão do seu cargo de diretora de estilo revista esta quarta-feira, 13.