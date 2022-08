Diretora do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças diz que agência "não correspondeu às expectativas" no combate à covid-19

A diretora do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC), Rochelle Walensky, disse esta quarta-feira que a agência "não correspondeu de forma fiável às expectativas" e que deve "fazer melhor" após uma análise externa ter encontrado problemas na resposta norte-americana à pandemia de Covid-19.A revisão, iniciada em abril, vem depois de o CDC ter sido fortemente criticado, tanto nos primeiros dias da pandemia como mais recentemente, com críticas que apontam para uma orientação confusa e respostas lentas. Walensky reconheceu que algumas das críticas são válidas, e a agência anunciou esta quarta-feira várias medidas no sentido de modernizar e melhorar as respostas no futuro.Algumas das conclusões que foram retiradas deste estudo é que a agência norte-americana deveria ter "partilhado as descobertas científicas e os dados mais rapidamente".Quanto às críticas de que os seus "documentos de orientação são confusos e o website não é fácil de navegar", Walensky disse que está a considerar a reestruturação do seu site e a adoção de uma "linguagem mais simples".Já sob a presidência do Presidente Biden, a agência enfrentou críticas às suas orientações sobre o uso de máscaras e isolamento. Mais recentemente, a agência voltou a ser alvo de comentário negativos quanto à sua ação no controlo da propagação da varíola dos macacos.Scott Gottlieb, antigo Comissário da Administração de Alimentos e Drogas (FDA), escreveu no The New York Times que o CDC mais uma vez não tinha conseguido expandir os testes suficientemente rápido para controlar início da propagação do novo vírus.