Diretora do circuito de Spa-Francorchamps assassinada em casa

O mundo dos motores está de luto. Nathalie Maillet, diretora do circuito belga de Spa-Francorchamps, foi encontrada morta juntamente com outras duas pessoas em casa.

Segundo do dário belga 'DH', Maillet, de 51 anos, terá sido assassinada pelo marido, Franz Dubois, que depois ter-se-á suicidado.

"Às 2h30 a polícia alertou-me para um duplo assassinato, seguido de um suicídio", disse a presidente da câmara de Gouvy, a cidade onde o casal residia.

Não foi revelada a identidade da terceira pessoa encontrada no local mas a imprensa revela que se tratava de uma advogada com quem Maillet mantinha uma relação íntima. O marido tê-las-á encontrado em casa, disparou sobre as duas, terminando, depois, com a própria vida.

Entretanto, Jean Todt, já lamentou a morte de Nathalie Maillet. "Estou chocado e triste com o súbito desaparecimento de Nathalie Maillet, diretora do circuito de Spa. Ela personificou este alto lugar do automobilismo. Todos os meus pensamentos e solidariedade vão para a sua família, os amigos e as equipas de Spa-Francorchamps", escreveu no Twitter.