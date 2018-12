Diretora financeira da Huawei detida no Canadá

Detenção a pedido dos EUA surge durante tréguas na guerra comercial com a China.

Por Francisco J. Gonçalves | 10:01

A responsável financeira do gigante chinês de telecomunicações Huawei foi detida no Canadá e poderá ser extraditada para os EUA. Meng Wanzhou é filha do fundador da marca e desconhece–se os motivos da sua detenção, em boa parte porque os tribunais aceitaram o seu pedido para que a publicação de detalhes seja bloqueada.

Meng foi detida no passado dia 1 em Vancouver, Canadá, a pedido dos EUA. O momento da captura coincide com o início da trégua de 90 dias na guerra comercial entre EUA e China, acordada entre Donald Trump e Xi Jinping na cimeira do G20, na Argentina.

Apesar de as razões não terem sido reveladas, sabe-se que a Huawei era investigada por violar as sanções ao Irão e à Coreia do Norte. Em causa estaria a revenda de computadores e outros produtos tecnológicos dos EUA a esses países.