Diretora-geral de Saúde da Escócia,demitiu-se do cargo após furar o período de confinamento, avança a BBC.Esta demissão surge depois de Catherine Calderwood ter pedido desculpa por sair de casa durante a pandemia de Covid-19 que se vive a nível mundial.Aquando do pedido de desculpas, a Diretora-geral da Saúde admitiu estar "profundamente arrependida" e avança que abandona o cargo "com o coração pesado".Em atualização