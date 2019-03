Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dirigente de partido espanhol de extrema-direita preso por abuso sexual a jovem deficiente

José Ortiz foi detido após a polícia ter encontrado fotos e mensagens comprometedoras no telemóvel da vítima.

Por Ricardo Ramos | 01:30

Um dirigente do partido espanhol de extrema-direita Vox foi esta quarta-feira detido na província de Lérida por suspeita de abusos sexuais a um jovem deficiente.



José Antonio Ortiz, de 53 anos, foi preso no trabalho, quarta-feira de manhã, após a polícia ter encontrado fotos e mensagens comprometedoras no telemóvel de um jovem deficiente mental. As autoridades foram alertadas pelos pais da vítima, que detetaram uma alteração de comportamento no jovem.



Segundo a imprensa espanhola, Ortiz pagava cinco euros ao jovem para lhe fazer sexo oral. Os abusos aconteceram num centro para jovens deficientes e a polícia não descarta a possibilidade de existirem mais vítimas.



O Vox diz que Ortiz não passa de um "simples militante sem qualquer cargo oficial no partido" e apressou-se a apagar todas as fotos nas redes sociais em que era identificado como "presidente do Vox na província de Lérida".