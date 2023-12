Dirigente separatista arménio do Nagorno-Karabakh anula dissolução da entidade prevista para 1 de janeiro

O dirigente dos separatistas arménios do Nagorno-Karabakh, expulsos em setembro do disputado território após uma ofensiva militar do Azerbaijão, indicou esta sexta-feira que vai anular a dissolução das entidades secessionistas que tinha antes anunciado para 1 de janeiro de 2024.

"No domínio jurídico da República de Artsakh [nome fornecido pelos separatistas arménios ao Nagorno-Karabakh], não existe qualquer documento que preveja a dissolução das instituições governamentais", declarou Samvel Chakhramanian, após uma reunião com outros dirigentes em Erevan, capital da vizinha Arménia.

A reversão da situação ocorre a menos de dez dias da dissolução da autoproclamada república separatista do Nagorno-Karabakh, prevista desde finais de setembro por um decreto de Chakhramanian para 1 de janeiro de 2024, e mais de 30 anos após a sua proclamação.