Dirigentes da igualdade no G7 reclamam fim da perseguição a mulheres no Irão

Os responsáveis pela área da Igualdade e Assuntos das Mulheres do G7 reclamaram, esta sexta-feira, o fim da violência e da "perseguição a mulheres e raparigas" no Irão.

A pretensão foi formulada no contexto dos fortes protestos decorrentes da morte de Masha Amini, ocorrida quando estava sob custodia policial.

A ministra alemã, Lisa Paus, exigiu o fim daquelas ações e sublinhou que "os direitos das mulheres são direitos humanos".

Acrescentou que "as autoridades iranianas estão obrigadas a garantir um uso igual destes direitos para todos os seres humanos no quadro do Direito Internacional".

Em comunicado difundido depois da reunião, realizada em Berlim, os governos expressaram o seu desejo de que o governo iraniano "ponha fim a todas as formas de repressão contra todos os iranianos, especialmente mulheres e raparigas".

Neste sentido, reafirmaram o seu compromisso com um mundo em que predomine a igualdade de género e analisaram a introdução de políticas promotoras da igualdade.

Hoje mesmo, o grupo de Juventude de Teerão, que contribuiu para a organização dos protestos que ocorreram no Irão no último mês, voltou a convocar protestas para este sábado, segundo informações da estação televisiva Iran International.