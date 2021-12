França decidiu encerrar as discotecas durante um período de quatro semanas para combater o aumento de casos de Covid-19.A medida entra em vigor já na próxima sexta-feira. Segundo o Governo, "o vírus está a circular mais entre os jovens, mesmo os vacinados, porque usar máscara neste tipo de espaços é muito difícil".A recomendação do teletrabalho também está de volta, mas o Governo promete apoiar as empresas no que "for necessário".