Disneyland Paris reabre esta quarta-feira: saiba o que muda

A Disneyland Paris reabre portas esta quarta-feira, dia 15 de julho, depois da reabertura da Disney World, na Flórida (EUA), no sábado passado.

O parque temático da Disney na Europa vai reabrir de forma faseada e com várias restrições, devido à pandemia de covid-19. De acordo com a Disney, interações próximas não poderão existir, pelo que os habituais desfiles terão regras bem diferentes. Porém, os mais pequenos continuarão a conseguir tirar ‘selfies’ com as mascotes, uma vez que foram criados espaços para esse efeito.

Quanto ao uso de máscara dentro do recinto, será obrigatório para todas as crianças a partir dos 11 anos. À disposição dos visitantes estarão ainda vários dispensadores de gel sanitário.

As reservas para o parque já podem ser feitas através do site oficial e esta é, para já, a única forma de assegurar bilhete, uma vez que as bilheteiras do parque vão permanecer encerradas.