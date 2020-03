Disparam mortes por coronavírus em Itália

O número de mortes causadas pela epidemia de Covid-19 disparou em Itália, com 475 novos óbitos registados nas últimas 24 horas. Trata-se do maior número de mortes registado num único país num só dia, ultrapassando até a China, e representa uma subida de 20% em relação à véspera.A maioria dos novos óbitos foram registados na região de Lombardia, no norte do país, com 319 mortes. No total, já morreram em Itália 2978 pessoas desde o início da pandemia. O número de casos confirmados também voltou a subir no país.Itália tem agora um total de 35 713 pessoas infetadas com Covid-19, mais 4207 que na véspera. Além da Lombardia, as regiões que mais contribuíram para esta subida foram Veneto e Piemonte, com cerca de 500 novos casos cada, e a Toscana com um aumento de 300 casos em relação ao dia anterior.