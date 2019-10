"Disparem contra as pernas": Donald Trump sugeriu balear migrantes na fronteira com o México

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sugeriu balear migrantes nas pernas com o objetivo de os atrasar depois de cruzarem a fronteira entre os EUA e o México, avança o The New York Times.Tudo aconteceu em março passado durante uma reunião na sala Oval da Casa Branca onde Donald Trump se reuniu com os seus conselheiros.O The New York Times chegou à conversa com vários funcionários da Casa Branca e do Governo dos EUA diretamente envolvidos nos eventos que Trump promoveu naquela semana de março.Trump falou sobre os vários planos que tinha para fortalecer o muro na fronteira com o México. Entre eles estaria a criação de uma vala cheia de água, abastecida com cobras ou jacarés. Os assessores de Donald Trump chegaram mesmo a fazer estimativas de custos para esta medida.Outra medida consistia numa parede que fosse eletrificada, com espinhos no topo para que perfurassem a carne humana.Apesar de ter sugerido balear os migrantes se estes atirassem pedras contra os soldados, Trump recuou na medida quando a sua equipa lhe confessou que essa ação seria ilegal. Mais tarde, sugeriu apenas balear-lhes as pernas para os atrasar. Os assessores também recusaram a medida por ser ilegal.