O homem que matou cinco pessoas num condomínio no norte de Toronto, no Canadá, no domingo, era um dos residentes e tinha uma disputa com o conselho do bairro, disse a polícia na segunda-feira.

O atirador, que morreu num confronto com a polícia, foi identificado como Francesco Villi, de 73 anos.

Villi usou uma pistola semiautomática para matar cinco pessoas num condomínio na cidade de Vaughan, a cerca de 40 quilómetros a norte de Toronto.