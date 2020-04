Disse "máscara 19" na farmácia e o marido foi preso. O código que ajuda vítimas de violência doméstica em França

Um código para salvar uma vida. Uma mulher entrou numa farmácia em Nancy, em França, e disse "máscara 19" ao farmacêutico. O pedido não era de um medicamente mas sim, um pedido de ajuda.Momentos depois, o marido foi detido por violência doméstica.Esta foi a forma que o governo francês arranjou para ajudar as vítimas de violência doméstica que neste momento vivem muito mais tempo no mesmo espaço que os seus agressores devido à pandemia do coronavírus e à quarentena obrigatória.A palavra-código "máscara 19" pode ser dita nas farmácias e em alguns locais públicos já definidos pelo governo, avança a CNN.O ministro do Interior francês avança que só em Paris a intervenção da polícia em casos de violência doméstica aumentou em 36%."Numa situação normal, deixar a casa e o agressor já é muito difícil (...) abandonar o lar, agora, é muito, muiuto difícil. Mais difícil que nunca", confirma Simona Ammerata, que trabalha num centro de abrigo em Roma, à CNN.O Governo português também tem disponível uma linha de apoio às vítimas de violência doméstica. Podem ser enviadas mensagens com pedidos de ajuda para o número 3060, ligar para 800 202 148 ou um email para violencia.covid@cig.gov.pt.