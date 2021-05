"Disse que era de canguru": Homicida canibal revela que carne de vítima foi dada a crianças para comer

É um dos homicidas mais perigosos da Rússia e com uma ‘carteira’ de crimes de arrepiar qualquer um: Vladimir Nikolayev era canibal e cortava partes do corpo das vítimas para depois comer. A cumprir pena de prisão na prisão de alta segurança conhecida como ‘Golfinho Negro’, 30 anos depois dos crimes, Vladimir fala num documentário sobre os pormenores macabros dos homicídios que levou a cabo.

O homicida, de 62 anos, não mostra arrependimento e até se ri enquanto descreve os horrores que cometeu.

"Estava a voltar de uma festa, um bocadinho alcoolizado. Na porta ao lado do meu prédio está um homem que me pede um cigarro. Envolvemo-nos numa discussão. Ele deu-me um soco, eu dei-lhe outro e no fim estava morto. O que é que ia fazer? Arrastei-o para a casa de banho, despi-o e comecei a cortá-lo aos bocados. Cortei-lhe a cabeça, os braços, as pernas e depois lembrei-me de uma coisa que acabei por experimentar com ele", conta Vladimir sobre um dos primeiros crimes, cometido em 1996.

"Cortei parte da carne de uma coxa dele e fervi-a em água. Experimentei assim e não gostei. Por isso cortei em pedaços mais pequenos e frite a carne numa frigideira", diz o homicida canibal enquanto o interlocutor que lhe faz a entrevista tenta conter as náuseas com a descrição.

O homem vai mais longe e revela que crianças, filhos de amigos seus, acabaram por comer carne da sua vítima sem saberem, isto enquanto se ri.

"Dei a carne a um amigo meu. Ele levou-a para casa e deu à mulher, que fez pequenos pastéis com a carne. Ela comeu e deu aos filhos. Disse-lhes que era uma carne exótica, que era de canguru. Nós não temos esse animal aqui e achei que eles não iriam saber nunca o que era".

Os amigos de Vladimir vieram a saber o que realmente tinham comigo no julgamento do homicida, que agora confirma o macabro episódio.

O russo, ao matar pela segunda vez, vendeu 5 kg de carne humana num mercado local em Novocheboksark. Dessa vez, disse também aos clientes que era "uma carne exótica". Acabou por ser apanhado depois de um cliente, desconfiado, ter pedido análises a um médico seu amigo: os exames revelaram que se tratava de sangue humano.

A polícia viria a encontrar vários pratos confeccionados com carne humana, assim como corpos desmembrados, escondidos sob a neve, no quintal de Vladimir.

O homicida foi condenado a pena de morte mas, em 1999, a sentença foi alterada para prisão perpétua, algo que agradou aos familiares das vítimas, que consideravam que a pena de morte "era pouco e não o faria sofrer".