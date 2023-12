Distribuição de combustível interrompida no Irão por possível sabotagem

A distribuição de combustível foi interrompida esta segunda-feira em 60% das estações de serviço no Irão devido a "possível sabotagem" e a resolução do problema poderá demorar algumas horas, anunciou a televisão do Estado.

"Tivemos um problema com os leitores de cartões" que causou a interrupção do fornecimento de combustível em "60% das estações" em todo o país, disse à televisão o vice-ministro do Petróleo, Jalil Salari.

No Irão, os automobilistas podem obter um cartão digital emitido pelas autoridades, que lhes permite beneficiar de uma quota mensal de gasolina subsidiada.

Citando fontes anónimas, a estação de televisão referiu-se à "possibilidade de sabotagem" no sistema de distribuição de combustível do país, sem mais explicações.

As estações de serviço desligaram o sistema e o combustível "está agora a ser fornecido" sem recurso aos cartões, indicou Salari.

O Ministério do Petróleo está a "tentar resolver o problema" nas "próximas seis a sete horas", de acordo com um comunicado, citado pela televisão estatal.

Em outubro de 2021, um ataque informático causou um apagão geral de uma semana nas estações de serviço.

A dimensão sem precedentes do ciberataque levou a uma reação das mais altas autoridades iranianas e provocou engarrafamentos nas principais vias de Teerão e longas filas de espera nas estações de serviço.

O Irão, cuja economia tem sido atingida por severas sanções internacionais, possui a quarta maior reserva comprovada de petróleo do mundo.