Divergências sobre meios de financiamento marcaram cimeira do clima

A COP27 evidenciou as divergências entre os países sobre as medidas e os meios de financiamento para combater as alterações climáticas, que estão a afetar o planeta com desastres naturais mais frequentes, nomeadamente nas nações mais pobres.

No último dia da conferência, foi aprovado um acordo que prevê a criação de um fundo para financiar danos climáticos sofridos por países "particularmente vulneráveis", numa decisão descrita como histórica.

O acordo enfatiza a "necessidade imediata de recursos financeiros novos, adicionais, previsíveis e adequados para ajudar os países em desenvolvimento que são particularmente vulneráveis" aos impactos "económicos e não económicos" das alterações climáticas.