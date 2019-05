Dívida pública de Angola está nos 85% do PIB

O ministro das Finanças de Angola, Archer Mangueira, disse esta segunda-feira que a dívida pública subiu para 66,7 mil milhões de dólares, o equivalente a 85% do Produto Interno Bruto, explicando a subida com os preços do petróleo.De acordo com a agência de informação financeira Bloomberg, o ministro atribui esta subida da dívida pública nos últimos três anos à descida das receitas fiscais decorrentes da queda do preço do petróleo, o que causou um "brutal desequilíbrio fiscal".Segundo Archer Mangueira, a dívida das empresas públicas, nomeadamente a Sonangol e a Linhas Aéreas de Angola, representam 5% do PIB, enquanto que a dívida emitida pelo Estado vale 80% da riqueza produzida no país.Em março, o Fundo Monetário Internacional tinha estimado que a dívida de Angola poderia chegar aos 90% do PIB no final deste ano, defendendo cautela na contração dos financiamentos, antes de aprovar um programa de apoio financeiro no valor de 3,7 mil milhões de dólares.