Divisões suspendem cimeira europeia em Bruxelas

As negociações para a distribuição dos cargos de topo do próximo executivo europeu terminaram esta segunda-feira sem acordo, forçando os líderes europeus a suspenderem até hoje os trabalhos da cimeira extraordinária convocada para discutir o tema.Ao início da manhã, as conversações pareciam bem encaminhadas, com um princípio de acordo para a nomeação do socialista Frans Timmermans como sucessor de Jean-Claude Juncker na Comissão Europeia.Para esse acordo, muito contribuiu a cedência de Angela Merkel, que durante a reunião do G20 foi persuadida por Emmanuel Macron e Pedro Sánchez a abdicar do candidato do PPE, Manfred Webber.Em troca, os populares ficariam com a presidência do Conselho e do Parlamento Europeu, dois dos outros cargos em disputa.No entanto, os membros do Grupo de Visegrado (Hungria, Polónia, Rep. Checa e Eslováquia) rebelaram-se contra a ‘traição’ de Merkel e ameaçaram, com o apoio de Itália, vetar a escolha de Timmermans, bloqueando os trabalhos."Demos uma imagem pouco séria da Europa", lamentou Macron.Os trabalhos vão ser retomados esta manhã, na derradeira hipótese para chegar a um consenso antes de o Parlamento Europeu eleger o seu líder, amanhã, o que poderá condicionar ainda mais as negociações.