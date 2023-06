Várias televisões americanas divulgaram uma gravação áudio na qual o ex-Presidente Donald Trump admite ter na sua posse documentos classificados após deixar a Casa Branca e parece mostrá-los a pessoas não autorizadas.





No áudio, que foi gravado em junho de 2021 durante um conversa com um escritor e um editor que estavam a preparar um livro sobre o seu ex-chefe de gabinete, Trump discute as acusações do antigo chefe do Estado-Maior Mark Milley, que o acusara de querer atacar o Irão. Para provar que era o Pentágono que queria atacar o Irão e não ele, Trump mostra um documento “altamente confidencial”. “Isto é informação secreta, foi-me dado pelos militares. Quando era Presidente podia ter desclassificado isto. Agora já não, ainda é secreto”, diz.