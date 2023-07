Foi divulgada uma nova fotografia do príncipe George, filho mais velho de William e Kate, para assinalar o seu décimo aniversário que se comemora este sábado. Vários cibernautas estão a comentar as parecenças físicas do rapaz com o pai.De acordo com a imprensa britânica, a imagem foi tirada pela fotógrafa Millie Pilkington.O príncipe George nasceu a 22 de julho de 2013 no St. Mary Hospital, em Londres.