Divulgadas imagens do momento em que Samuel foi espancado até à morte em Espanha

, um jovem homossexual de 24 anos, até à morte, na madrugada de sábado.



Um vídeo divulgado pela imprensa espanhola mostra o momento em que um grupo de pessoas espanca Samuel

As autoridades acreditam que sete pessoas pontapearam e esmurraram com violência Samuel enquanto outras seis do mesmo grupo observaram o crime sem intervir. Todos os suspeitos estão na mira das autoridades que, após o bárbaro homicídio de Samuel à pancada, em plena rua, na Corunha, Galiza, estão a traçar todos os movimentos feitos pelo grupo de agressores e o papel que cada um deles teve na morte de Samuel, que está a revoltar Espanha e o mundo.

Os sete que espancaram Samuel foram já identificados e prestaram declarações, na qualidade de testemunhas.





