Um vídeo divulgado esta quarta-feira mostra um homem negro a ser asfixiado pela polícia a 23 de março em Rochester, Nova Iorque, Estados Unidos da América. As imagens foram divulgadas pela família.No vídeo, veem-se os agentes a colocar um capuz sobre a cabeça e a pressioná-la no chão durante dois minutos enquanto o detinham.O médico legista que efetuou a autópsia ao corpo de Daniel Prude, referiu que a causa de morte teve que ver com "complicações de asfixia" e que "delírio" e intoxicação aguda por fenciclidina foram fatores que contribuíram para o desfecho.O irmão da vítima referiu que ligou para o 112 quando Prude saiu de sua casa com um comportamento esquisito, sendo que tinha estado no hospital no dia anterior com aparentes problemas mentais.