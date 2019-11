Divulgadas primeiras transcrições dos testemunhos contra Trump na fase de inquérito de 'impeachment'

A Câmara dos Deputados dos EUA responsável por conduzir uma investigação de 'impeachment' - na prática, a destituição - do presidente norte-americano Donald Trump divulgaram as primeiras transcrições de duas das entrevistas a testemunhas que ocorreram à porta fechada. Estes testemunhos servem fundamentalmente para esclarecer a forma como Trump usa o poder para benefício próprio.As transcrições foram de entrevistas com a ex-embaixadora dos EUA, Ukraine Marie Yovanovitch, e Michael McKinley, ex-consultor sénior do secretário de Estado Mike Pompeo.

"As transcrições das entrevistas com os embaixadores Yovanovitch e McKinley demonstram claramente como o presidente Trump aprovou a remoção de um diplomata altamente respeitado e eficaz com base em falsidades públicas e difamações contra o caráter do embaixador Yovanovitch e seu trabalho em apoio aos objetivos de longa data da política externa dos EUA", pode ler-se no site da Câmara dos Deputados dos EUA.

"O testemunho dos embaixadores Yovanovitch e McKinley também demonstra a contaminação da política externa dos EUA por um canal irregular que procurava promover os interesses pessoais e políticos do presidente e as sérias preocupações que essa atividade suscitou em todo o governo", é ainda expresso.



Este inquérito tem como objetivo esclarecer se o presidente pressionou, de alguma forma, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a investigar Hunter Biden, filho de Joe Biden (um dos grandes adversários de Trump para as presidenciais de 2020).