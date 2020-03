DJ de 30 anos morre com coronavírus após dizer aos médicos para "salvar a vida de outra pessoa"

Liam Downing, um DJ britânico infetado com coronavírus, morreu após decidir prescindir do seu tratamento para que os médicos pudessem "salvar a vida de outra pessoa".



O homem de 30 anos lutava contra uma leucemia há cerca de dois e sabia que "não havia mais nada" que os médicos pudessem fazer para curar o cancro de que sofria.







Disse à irmã, Laura, que os médicos deveriam "salvar a vida de outra pessoa".



Liam morreu esta sexta-feira. A família esperava que este ainda pudesse sobreviver mais uns meses apesar do cancro terminal mas o seu estado de saúde "se deteriorou a um ritmo muito mais rápido" após ser infetado com o Covid-19.

No seu último aniversário, no dia 23 de março, Liam despediu-se rodeado de família após esta ter recebido uma autorização especial para estar com o DJ.