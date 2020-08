DJ mata filho de quatro anos depois de dizer ao marido que "ia comprar sapatos"

Uma mãe estrangulou o filho até à morte e cometeu suicídio em seguida em Turim, Itália. Viviana Parisi, de 43 anos, DJ de profissão, cometeu suicídio após o crime, subindo a uma torre de transmissão elétrica, segundo a polícia italiana. Quando saiu de casa com o filho Gioele, de quatro anos, a mulher disse que "ia comprar sapatos" para a criança.

Segundo as autoridades, Viviana planeava cometer suicídio com o filho e seguia na autoestrada que lida Messina a Palermo. Envolveu-se num acidente com uma carrinha quando seguia para destino desconhecido e, desorientada, retirou a criança do carro e levou-a ao colo do local do sinistro.

Seguiu por uma zona de floresta, onde terá estrangulado a criança até à morte. Subiu 150 metros numa torre de transmissão e em seguida atirou-se.

O alerta para o desaparecimento de mãe e filho foi dado a 3 de agosto. O corpo de Viviana foi encontrado cinco dias depois, com fraturas na coluna, e coberto de dentadas de animais. O corpo de Gioele só foi descoberto no dia 19 de agosto. A mãe terá escondido o corpo do menino com pedras, ramos e folhas.

A investigação ao que aconteceu decorreu e só agora as autoridades revelaram o que aconteceu a mãe e filho, tendo já reunido provas que corroboram a tese de homicídio-suicídio. Viviana sofria de ansiedade e depressão, que terão sido agravadas durante o isolamento decretado em Itália.

O marido de Viviana, e pai de Gioele, Daniele Mondelo, nega a tese das autoridades. "A Viviana não o matou, ela amava-o tanto. A minha mulher nunca tocou no meu filho, nem com um dedo! Eu continuo a acreditar que ela foi atacada por animais. Enquanto for vivo, a Viviana e o Gioele vão dar-me força para continuar. Vou lutar até à minha morte para saber a verdade. A minha dor não tem limites e não vou tolerar mais lama atirada à Viviana, a mim ou à nossa família", afirma Daniele, destroçado.