Do atum às vacinas contra a Covid-19: Conheça os contentores que vão transportar milhões de doses da Pfizer

60ºC negativos, visto que a vacina precisa de se manter a 70ºC negativos, a Thermo King adaptou os contentores para atingirem essa temperatura com isolamento adicional e ajustando o sistema de refrigeração.

É um dos maiores desafios logísticos da história: levar milhares de milhões de doses da vacina contra a Covid-19 aos quatro cantos do mundo no menor espaço de tempo possível e em condição de armazenamento muito específicas. Este era um desafio que poderia durar anos, no entanto, graças a uma empresa que transportava atum fresco para o Japão, será possível.A Thermo King - que revolucionou o mundo do transporte de frescos - está a cooperar com empresas farmacêuticas, governos e empresas de logística para assegurar que as vacinas da Pfizer chegam às clínicas e hospitais no mundo todo em plenas condições de conservação.Os contentores que habitualmente transportavam atum pelo mundo, foram adaptados e vão agora trazer as tão esperadas vacinas.Para manter a qualidade, o atum precisa de ser conservado aCada contentor tem capacidade para transportar 300 mil doses da vacina da Pfizer, a primeira a ser aprovada no Mundo, tanto via terrestre como marítima. Alguns destes já estão a caminho de vários pontos do globo para cumprirem o seu novo propósito.