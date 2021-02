"Do céu ao inferno": Jornal espanhol El País faz retrato da situação da Covid-19 em Portugal

Do céu ao inferno. É assim que o "El País" descreve a atual situação vivida em Portugal face ao aumento do número de mortos e novos casos em Portugal.



Referindo-se ao aclamado "milagre português" numa primeira vaga, o jornal espanhol sublinha agora a posição do país como aquele com mais infeções e mortes diárias provocadas pela Covid-19, destacando a necessidade de ajuda internacional.





A par com Espanha, Portugal estabeleceu igualmente medidas mais flexíveis, especialmente durante o período do Natal.

"Salvar o Natal foi um grande erro. Sabíamos, mas não esperávamos que fosse desta magnitude", relembrou Ricardo Mexia, presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública de Portugal, em entrevista ao jornal espanhol, que apontou o alívio das restrições como o principal gatilho para os atuais números.

Relativamente aos internados, o "El País" destaca a falta de preparação dos hospitais, especialmente da região de Lisboa e Vale do Tejo, que se encontram atualmente a transferir doentes para várias zonas do País.



"Alguns hospitais dobraram e triplicaram camas com o mesmo equipamento. Faltam enfermeiros e médicos e estamos a recrutar para outras áreas. Formamo-los com a documentação disponibilizada pela Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos para que se preparem", revelou a enfermeira Manuela Varela, vice-presidente da sociedade.



O jornal não esqueceu, contudo, a ajuda médica proveniente da Alemanha que chegou esta semana, assim como a disponibilidade apresentada já pela Áustria para receber doentes portugueses.



Face ao agravamento da situação, a disposição da população para lidar com o vírus também se alterou. Em entrevista, a vereadora de Vila Nova de Cerveira, Aurora Viães, afirmou que a reabertura da atividade económica e o desconfinamento fizeram com que o medo entre a população desaparecesse, o que provocou um aumento da violação das medidas e um maior desprezo pelos riscos ainda presentes.

Dez anos após a passagem da Troika pelo País, a pandemia trouxe também dificuldades nas despesas públicas, nomeadamente nas condições dos hospitais e nos recursos humanos.

"A mensagem [das autoridades] deveria ter sido mais clara para que as pessoas não se encontrassem", reforçou o epidemiologista Ricardo Mexia.